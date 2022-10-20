Kırmızı ışıkta geçen araç, yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobile çarptı. İddiaya göre, suçlu taraf yalancı şahit buldu. Zaten mağdur olan çift, daha da mağdur edildi.



İsmail Ergün, eşi Emine Ergün ile birlikte Kastamonu'dan İstanbul'a torun görmek için gitti. Silivrikapı ışıklara geldiklerinde yeşil ışık yandı, İsmail Ergün ilerledi ve tam o sırada kırmızı ışıkta geçen bir otomobil hızla onlara çarptı.

Emine Ergün'ün kaburga kemikleri kırıldı, hastaneye kaldırıldı. Eşi de bir başka hastanedeydi. Onlara çarpan sürücü ise iddiaya göre, bu sırada yalancı şahit buldu.

"Annem ve babam ölüm noktasına gelmişti"

Anne ve babaları hastanede ölüm kalım savaşı veren iki kardeş, bir başka sorunla daha mücadele etmek zorunda kaldı. Yalancı şahit ile haklı olduğunu iddia eden kişi, otomobilinin masraflarını da onlara ödetti.

Mağdur çiftin kızı Sultan Ergün, şahidin, babalarının kırmızıda geçtiğini söylediğini belirtti.

Çiftin oğlu Cengiz Ergün ise "Annem ve babam ölüm noktasına gelmişken bu durumdan faydalanılmaya çalışılması bizi en çok buraya iten şey" diye konuştu.

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı



Kazanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bulunan güvenlik kamerası kaydı, kimin suçlu olduğunu ortaya koydu.



Yaşlı çift sağlıklarına kavuştu. Otomobilleri ise bunca zamandır hasarlı vaziyette otoparkta tutuluyor. Şimdi, bu görüntüleri de açtıkları davaya ekleyerek kimin suçlu olduğunu ispatlamak istiyorlar.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir