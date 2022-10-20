Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otomobil ambulansla çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da bir otomobil, emniyet şeridinde ilerleyen ambulansla çarpıştı. 3’ü sağlık personeli, 4 kişi yaralandı.
Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde kaza meydana geldi.
İddiaya göre bir otomobil, sağa döneceği sırada emniyet şeridinden ilerleyen ambulans ile çarpıştı.
Çapmanın etkisi ile otomobil kara yolundan çıkarak yol kenarına savruldu.
Kazada ambulanstaki 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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