Yağışlı hava yurdu terk ediyor: Sıcaklıklar yükselecek

Yurt genelinde sonbahar yağışları etkisini azaltıyor. Hafta başına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Sadece cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde kısa süreli yağış olabileceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Başkent Ankara'da hafta başına kadar yağış yok. Sıcaklığın 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor.

İstanbul'da genel olarak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23-24 derece civarında seyredecek.

İzmir'de de yağış beklenmezken, hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıksa 28-29 derece civarında seyredecek.