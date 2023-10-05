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Türkiye
TRT Haber 05.10.2023 08:23

Yağışlı hava yurdu terk ediyor: Sıcaklıklar yükselecek

Hafta başından beri devam eden yağışlar, yurdu büyük oranda terk ediyor. Fakat cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde kısa süreli yağış beklentisi var. Sıcaklık yeni haftaya kadar mevsim normallerinde seyredecek. Parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yağışlı hava yurdu terk ediyor: Sıcaklıklar yükselecek
[Fotograf: TRT Haber]

Yurt genelinde sonbahar yağışları etkisini azaltıyor. Hafta başına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Sadece cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde kısa süreli yağış olabileceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Başkent Ankara'da hafta başına kadar yağış yok. Sıcaklığın 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor.

İstanbul'da genel olarak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23-24 derece civarında seyredecek.

İzmir'de de yağış beklenmezken, hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıksa 28-29 derece civarında seyredecek.

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