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Türkiye
DHA 05.10.2023 03:44

Tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı binanın üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekstil atölyesinde yangın
[Fotograf: AA]

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde bir binanın en üst katında çıktı.

Tekstil atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede üst katı tamamen sardı.

Atölyede çalışanların ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekstil atölyesinde yangın

Yangın nedeniyle cadde araç ve yaya geçişlerine kapatılırken, atölyede çalışanlar tahliye edildi.

Can kaybının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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