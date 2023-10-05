Tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde bir binanın en üst katında çıktı.

Tekstil atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede üst katı tamamen sardı.

Atölyede çalışanların ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde araç ve yaya geçişlerine kapatılırken, atölyede çalışanlar tahliye edildi.

Can kaybının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.