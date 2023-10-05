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Türkiye
DHA 05.10.2023 07:06

Kadıköy’de otoparktaki 3 araç yandı

Kadıköy’de bir binanın açık otoparkında bulunan 3 araç yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kadıköy’de otoparktaki 3 araç yandı
[Fotograf: DHA]

Kadıköy'de otoparktaki bir otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın yanındaki iki araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangında aracı zarar gören Kerim Eroğlu, "Patlama sesiyle uyandık, evimizin penceresinden baktığımızda bir otomobilin alev aldığını gördüm. Hemen benim aracın yanındaki aracın. Ondan sonra diğer araçlara sıçradı. Nasıl olduğunu tam göremedik, sadece yangın başladığında görebildik" dedi.

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