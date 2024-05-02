Yağışlı hava sürecek mi? İşte tahminler...

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri önümüzdeki günlerde de kuvvetli yağışların süreceği yönünde. Özellikle Türkiye'nin doğusunda sağanak beklentisi var.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün Ege ve Batı Karadeniz kıyıları haricinde tüm yurtta yağış beklendiğini, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel ve kuvvetli olmasını beklediklerini söyledi.

Hafta sonu da aralıklarla sağanak geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıklar bir hafta boyunca mevsim normallerinde olacak

Çelik, cuma ve cumartesi günü Doğu Anadolu ve Trakya'nın batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceğini aktardı.

Yağışlarla birlikte mevsim normallerine inen hava sıcaklıkları, bir hafta boyunca bu seviyelerde kalacak.

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı azalsa da çamur şeklinde yağış görülebilir.

3 büyük kentte hava durumu

Çelik, 3 büyükşehirdeki hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara'da perşembe günü için bir yağış beklentimiz yok. Hava çok bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri sağanak geçişleri bekliyoruz. İstanbul'da önümüzdeki üç gün boyunca sağanak beklentisi var. İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz."