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Türkiye
İHA 02.05.2024 07:48

Şanlıurfa'da bir mahalleyi sel bastı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada gelen su baskınıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Bir otomobilin sürüklendiği selde şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da bir mahalleyi sel bastı

Gece saatlerinde, Suruç ilçesine bağlı Ekili Mahallesi Pınarbaşı Mezrasında oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada aniden gelen sel sularıyla büyük bir korku ve panik yaşadı.

Bulduğu her şeyi önüne katan sel suyu, köprünün girişini de tıkadı. Köprü girişinde biriken çalı ve ağaç dalları nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi de yaşandı. Çalı ve dalların bir kısmı suyun şiddetine kapılıp giderken kalanlar ise çağrılan iş makinesi tarafından temizlendi.

İlk belirlemelere göre şu ana kadar park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yetkililer uyardı

Öte yandan Meteoroloji de Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliği devletin bütün kurumlarını yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.

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Şanlıurfa Yağış
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