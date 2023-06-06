Yağışlı hava etkisini bugün de sürdürecek

Bahar yağışları bu hafta da yurt genelinde devam edecek. Pek çok bölgede gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını, özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olacağını söyledi.

Meteoroloji; sel, su baskınları ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıkları ise hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek.

Ankara'da cuma, İstanbul ve İzmir'de perşembe yağış bekleniyor

Hava Tahmin Uzmanı Tekin Ankara'nın hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başkent'te önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık salı 24, çarşamba 26, perşembe günü ise 28 derece civarında olacak."

Ankara'da cuma gününden sonra yağış bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de perşembe gününden sonra yağış görülecek.

