İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 31. aşaması) çerçevesinde; ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 1'i Hava Kuvvetleri, 1’i Deniz Kuvvetleri, 2’si Kara Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 3'ü muvazzaf 5 asker şahıs, 17'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1’i aktif görevde polis memuru olmak üzere toplam 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1’i binbaşı, 4’ü ise astsubay rütbesinde.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 9 ilde düğmeye bastı.