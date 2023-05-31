Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.05.2023 10:34

Yağışlar barajlara yaradı: Tercan Barajı yüzde yüz doldu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Erzurum kara yolu altında bulunan Tercan Barajında yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Yağışlar barajlara yaradı: Tercan Barajı yüzde yüz doldu
[Fotograf: İHA]

Tercan Barajında su doluluk seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı.

Son günlerde yağan yağmurlarla Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajında su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimesi ve yağan yağmurlarla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı.

Tercan Barajında yüzde yüz su doluluk seviyesine ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Tarımın yaygın olduğu Tercan‘da barajlardaki su seviyesinin artması çiftinin yüzünü güldürdü. 

ETİKETLER
Erzincan Barajlar Yağış
Sıradaki Haber
Adana'da 59 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
İstanbul'da aranan 25 hükümlü yakalandı
11:12
İletişim Başkanlığı sosyal medyadaki "kabine" listesini yalanladı
11:16
Rüzgar enerjisinde 'teravat çağı' başlıyor
11:11
Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor
11:08
Taliban'a göre Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi
11:05
Küresel ısınma nedeniyle 'orman yangını sezonu' daha erken başlıyor
İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nın renkli papağanları
İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nın renkli papağanları
FOTO FOKUS
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ