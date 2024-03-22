Yağışlar arttı, içme suyu barajları yüzde 56,6 doluluk oranına ulaştı

Dünya Su Günü dolayısıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Ekim 2023-20 Mart 2024 döneminde ülke genelinde kümülatif yağışlar ortalaması, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 7,5 ve 2023'e göre yüzde 46,7 arttı.

Söz konusu artışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında da yükseliş görüldü.

Yurt genelinde 116'sı içme suyu, 329'u sulama ve 151'i enerji maksatlı olmak üzere toplam 596 depolama tesisi bulunuyor. Bu tesislerde, göller hariç, 20 Mart 2023'te 35,1 milyar metreküp depolama ve yüzde 37,3 aktif doluluk oranı görülürken, bu yıl aynı tarihte depolama miktarı 47,3 milyar metreküp, doluluk oranı da yüzde 50,4 olarak kayıtlara geçti.

Bazı büyükşehirlerdeki barajlarda son durum

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların doluluk oranı geçen yıl yüzde 33,8 iken bugün itibarıyla söz konusu oran yüzde 76,8'e yükseldi. Sadece baraj rezervuarındaki aktif doluluk miktarına göre, İstanbul için 7,5 aylık içme suyu bulunduğu hesaplandı.

Ankara barajlarında da doluluk oranı aynı dönemde yüzde 19,8'den yüzde 40,6'ya ulaştı. Başkente içme suyu temin eden barajların depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara'nın su yeterlilik durumunun yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirilmemesi önem taşıyor. Kentteki barajlarda su miktarı dikkate alındığında bir yıldan fazla yetecek içme suyu bulunuyor.

İzmir'e içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı ise yüzde 16'dan yüzde 13,5'e geriledi. Aktif doluluk oranı dikkate alındığında kent yaklaşık 6 aylık içme suyuna sahip.

Doluluk oranı en hızlı yükselen kentlerden biri Bursa. Kente içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 94,3 düzeyine ulaşırken, bu oran geçen yıl yüzde 24,5 seviyesindeydi. Bursa'ya içme suyu temin eden barajlardaki doluluk oranına göre ise şehrin yaklaşık 6 aylık içme suyu bulunuyor.

Amaçlarına göre barajlardaki doluluk oranları

Türkiye'deki 116 içme suyu barajında doluluk oranı geçen yıldan bu yana yüzde 38,4'ten yüzde 56,6'ya yükseldi.

Sulama maksatlı 329 barajda aktif doluluk oranı aynı dönemde yüzde 33,5'ten yüzde 48,5'e ulaştı.

Enerji amaçlı 151 tesiste ise doluluk oranı de bu dönemde 38,5'ten yüzde 51,3'e çıktı.