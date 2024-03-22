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Türkiye
AA 22.03.2024 10:50

Ankara mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara mobilya imalathanesinde yangın çıktı
[Fotograf: AA]

Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

Ankara mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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