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Türkiye
AA 22.03.2024 10:31

Ankara Siteler'de atölye yangını

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara Siteler'de atölye yangını
[Fotograf: İHA]

Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

Ankara Siteler'de atölye yangını

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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