Yağışlar Akdeniz ve Karadeniz'de son 66 yılın zirvesine ulaştı

Hidroloji ve meteorolojide su kaynaklarının, yağışların ve akarsu debilerinin daha doğru izlenebilmesi için kullanılan 12 aylık zaman dilimi olan "su yılı", Türkiye'de 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eriyor.

2026 su yılında Türkiye genelinde ortalama 650,9 milimetre yağış kaydedildi. Bu dönemde su yılı normali 484,5 milimetre, geçen yılın aynı dönemi yağışı ise 371,1 milimetre olarak ölçüldü.

Böylece su yılı yağışları normaline göre yüzde 34, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 75 artış gösterirken, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde 8 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yağışlar Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kastamonu, Malatya, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yüzde 20'ye kadar azalırken, Balıkesir ve İzmir'in batısı ile Antalya, Mersin, Tokat, Yozgat, Düzce, Amasya, Sivas, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Tüm bölgelerde su yılı yağışları hem normallerin hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti. En yüksek artış yüzde 49 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege Bölgesi'nde son 42 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 38 yılın, İç Anadolu Bölgesi'nde son 15 yılın ve Marmara Bölgesi'nde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü.

8 ayda 99,5 gün yağış kaydedildi

İl bazında en fazla yağış 1150,8 milimetreyle Rize'ye, en az yağış ise 296 milimetreyle Iğdır'a düştü.

Su yılı yağışlarında Ardahan ve Tekirdağ normalleri civarında yağış alırken, diğer tüm illerde yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti. Adana, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta son 66 yılın, Bingöl, Bitlis, Erzincan ve Sivas'ta son 38 yılın, Van'da son 33 yılın, Gaziantep'te ise son 30 yılın en yüksek su yılı yağışı kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye genelinde 2026 su yılının ilk 8 aylık döneminde ortalama 99,5 gün yağış görüldü. Bu sayı, 1991-2020 dönemine ait 83,1 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Tüm bölgelerde yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti

Marmara Bölgesi'nde su yılı yağışı 642,5 milimetre olarak ölçüldü. Yağışlar normaline kıyasla yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı.

Ege Bölgesi'nde 712,3 milimetre yağış kaydedilirken, yağışlar normaline göre yüzde 33, geçen yıla göre yüzde 78 artış gösterdi.

Akdeniz Bölgesi'nde 884 milimetre yağış ölçüldü. Bölgede yağışlar normaline göre yüzde 45, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar 435,7 milimetreye ulaşırken, normaline göre yüzde 33, geçen yıla göre yüzde 99 artış gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesi'nde 632,5 milimetre yağış kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar 638,6 milimetre oldu. Bölgede yağışlar normaline göre yüzde 37, geçen yıla göre yüzde 75 yükseldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 767,3 milimetre yağış kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 49, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.