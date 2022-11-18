Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yağcıoğlu Apartmanı davasında ceza artışı
[Fotograf: AA]
İzmir depreminde yıkılan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı davasında 2 sanığa verilen ceza, istinaf mahkemesi tarafından artırıldı.
Yağcıoğlu Apartmanı davasının temyiz duruşması İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde görüldü.
Tutuklu sanık Şerafettin Ağar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Tarafların son savunmalarını alan mahkeme, biri tutuklu iki sanık için yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 aylık cezayı bozdu. Sanıklara önce 16'şar yıl hapis cezası verdi, ardından iyi hal gerekçesiyle 13 yıl 4'er aya indirdi.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.
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