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Türkiye
AA 07.04.2024 16:56

Voleybol maçının ardından baba ve kızını darbeden 7 kişi yakalandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçı sonrasında yürüyen baba ve kızını darp ettiği belirlenen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Voleybol maçının ardından baba ve kızını darbeden 7 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 Nisan Cuma saat 17:00 sıralarında Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maç sonrasında yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayda, U.İ, kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M'nin maç bitiminde spor salonunun bahçesine çıktıkları sırada yolun karşısından gelen bazı fanatiklerce saldırıya uğradıkları belirlendi.

Şüphelilerin, U.İ'nin elindeki poşette bulunan Galatasaray kulübüne ait bazı pankart ve bayrakları, darp ederek zorla aldıkları, E.N.İ'ye de tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce de olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

İnceleme sonucu olayı örgütlediği anlaşılan şüphelilerden H.B.A, M.B.Ö. ile olaya karışan M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.B'nin "mala zarar vermek", M.B.Ö'nün ise dolandırıcılık suçlarından beşer suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Toplam 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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