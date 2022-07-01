Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek yasağı 14 Temmuz'da başlıyor.

Bu evcil hayvanlar artık hayvan malzemeleri, yemler ve mamaların satıldığı işletmelerde bulundurulamayacak.

Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek satılamayacak

Evcil hayvan satış izni olan iş yerlerinde, balık, kuş ve hemstır gibi hayvanların satışı devam edecek.

Petshoplarda yasak kapsamındaki kedi ve köpek gibi hayvanları bulunduranlara hayvan başına 2 bin 43 lira para cezası kesilecek.

Hayvan satışı yapanlar, kedi ve köpekleri çiftlik gibi doğal ortamlarda bulundurabilecek. Bu hayvanların fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek.

Hayvanlar çip takılarak sahibine teslim edilecek.

Çip takılarak sahibine verilecek

Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber katalog yoluyla internet üzerinden satılan hayvanların sokağa bırakılmalarına mani olmak için her birine mikroçip takılacak.

Satış için kedi ve köpek bulundurulan yerler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlenecek.