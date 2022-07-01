İddiaya göre, Çorlu-Yenice yolunun 8’inci kilometresinde, Hulusi İnal yönetimindeki otomobil, virajı geçerken lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, taklalar atarak metrelerce yüksekten tarlaya uçtu.

[Fotoğraf: İHA]

Emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldılar

Hurdaya dönen araçta emniyet kemeri sayesinde 3 kişi kazadan yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı sürücü Hulusi İnal ve yolcular Kaan Çağrı Musaoğlu ile Anılhan Caca olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.