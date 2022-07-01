Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 07:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da talaş yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan talaş yüklü tır devrildi. Yol ulaşıma kapanırken tır sürücüsü yara almadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman Yaz yönetimindeki talaş yüklü tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Orta refüj üzerinden geçen tır, İnegöl'den Yenişehir istikameti yönüne devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan talaşlar yola saçıldı ve yol ulaşıma kapandı.
Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis Ekipleri, talaşları ve tırı kaldırmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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