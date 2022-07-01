Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 06:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'de, 200 polisin katılımıyla 14 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Mersin'de Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 şüphelinin adresine baskın yapıldı.
Drone destekli şafak operasyonuna yaklaşık 200 polis katıldı.
Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele
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