Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultanbeyli'de mutfak tüpü patladı: İş yeri ve 3 araçta hasar oluştu
[Fotoğraf DHA]
İstanbul Sultanbeyli'deki bir kokoreççide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü.
İstanbul Sultanbeyli'deki kokoreççide kullanılan mutfak tüpü, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından iş yerinden alevler yükseldi.
Patlama sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü.
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