Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan botta doğum yaptığı öğrenilen bir kadın ise bebeğiyle birlikte önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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