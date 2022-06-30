Fethiye Babadağ'da gerçekleştirilen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile yolcusu Belgin Aksoy, 1900 metre pistinden uçuş yaptı.

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, ikilinin ardından başka bir paraşütle havalandı.

Koçak, bir süre sonra paraşütten atlayarak ikilinin yaklaşık 3 metre yakınından hızla geçti.

Havada yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşan Koçak, mesafesi 10 metre olan iki GSM direğinin arasından da geçerek paraşütünü açtı ve Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi'ne indi.

Gösteri aksiyon kamerasıyla kayıt altına alındı.