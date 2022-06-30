Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil taşıyan tır viyadükten düştü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da otomobil taşıyan tır viyadükten düştü. Tır sürücüsü yaralandı, 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Fuat K. idaresindeki otomobil yüklü tır, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Engürücük mevkiinde bir dinlenme tesisinden çıkış yapan Yunus E. Ş. yönetimindeki otomobile çaptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan tır, yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten sulama kanalına düştü.
Tırda sıkışan sürücü, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tıra yüklü 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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