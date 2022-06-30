Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi sınırda yakaladı.
Şüphelilerden birinin Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açıkta dosyası bulunan HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Ç. diğerinin ise yine aynı suçtan hakkında açıkta dosyası bulunan HDP Selçuklu İlçe Başkanlığı eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/KCK HDP
Son Haberler
- 21:32
- 21:30
- 21:14
- 21:17
- 21:11
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz