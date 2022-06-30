Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki basın toplantısında Freedom House'tan olduğunu belirten bir katılımcının, "Türkiye, gazetecilerin özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda kötü bir sicile sahip. 15 Temmuz'dan sonra çok sayıda gazeteci hapse atıldı. NATO'da yeri var mı Türkiye'nin" değerlendirmesi üzerine verdiği yanıt, Diyarbakır annelerini sevindirdi.

Evlatları için bekleyişini sürdüren aileler, "Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri, 1100 gündür HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler; çocukları 12, 13, 14 yaşında dağa kaçırılanlar. Nerede bu Freedom House? Önce gelsin Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler. Bugün Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. Bu Kandil gerçeğinde de 13, 14, 15 yaşında kız çocuklar dağlara kaçırılıyor ve bu dağlarda boyları kadar silahlarla bunlara eğitim yaptırılıyor. Acaba bunları biliyor musunuz" sözlerini kullanan Erdoğan'a teşekkür etti.

"Özgürlüğü soruyorlarsa özgürlük Türkiye'dedir"

Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerden Zeliha Eslek, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu İsa için gelerek, evlat nöbeti tuttuğunu söyledi.

Oğlunun 6 yıldır PKK'nın elinde olduğunu, oğlundan hiç haber alamadığını ifade eden Eslek, evladına kavuşma ümidiyle eylem yaptığını belirtti:

"Önce Allah'a sonra Erdoğan'a duacıyız. Eğer özgürlüğü soruyorlarsa özgürlük Türkiye'dedir, özgürlük Erdoğan'ın yanındadır. Özgürlük orada (dağda) olmuş olsaydı en azından oğlumun sesini duyardım. Emin olun Erdoğan olmasaydı, bu kadar çocuk geri dönmezdi. İnşallah onun sayesinde hepsi döner. Özgürlüğü soruyorlarsa, özgürlük burada."

"Cumhurbaşkanı'mız bizlerin ve çocuklarımızın arkasında"

Necibe Çifçi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin hep yanlarında olduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanımız bizlerin ve çocuklarımızın arkasında. Biz anneleri ve çocuklarımızı her zaman her yerde dile getiriyor" diyen Çifçi, Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Bir evladının terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü, diğerinin dağa kaçırıldığını anlatan Çifçi, bir evladının dağda diğerinin mezarda olduğunu belirtti.

Çifçi, "Türkiye'deki özgürlüğü sorgulayanlar neredeler, neden bizim haklarımızı savunmuyorlar" dedi.

"Peki benim çocuğumun özgürlüğü nerede?"

7 yıldır oğluna hasret olduğunu söyleyen baba Abdullah Demir ise Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle 35 ailenin evladına kavuştuğunu anlattı.

Demir, "Cumhurbaşkanı'mıza 'Türkiye’de özgürlük yok.' diyorlar. Madem özgürlük istiyorlar, peki benim çocuğumun özgürlüğü nerede? 7 yıldır oğlum onların elinde. Neden oğlumla beni konuşturmuyorlar? Özgürlük varsa neden evladımı benimle görüştürmüyorlar? Dış devletler HDP'yi destekliyor, terörü destekliyor. Yine bizi görmüyorlar. Bu çadırda evlatlarımız için eylem yapıyoruz, canlarımız için" şeklinde konuştu.