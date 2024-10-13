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Türkiye
AA 13.10.2024 01:28

Virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu: 1 ölü

Zonguldak'ta virajı alamayan kömür yüklü tır bahçeye devrildi. Yaşanan kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu: 1 ölü

O.T'nin kullandığı kömür yüklü tır, Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi'nde virajı alamayarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine giden polis ve AFAD ekiplerince ters dönen araçta kalan sürücüyü kurtarma çalışması başlatıldı.

Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Toklu'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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