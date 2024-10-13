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Türkiye
AA 13.10.2024 00:55

Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, kaçan 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı

İlçeye bağlı Aziz Mahmutoğulları Caddesi Genç İpekçi Apartmanı'nda henüz bilinmeyen nedenle Muhammed Ali Baran ve eşi E.B. arasında yaşanan tartışmaya diğer aile fertleri de karıştı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran olay yerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olayla ilgili 3 kişi yakalandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, olaydan sonra kaçan E.B, annesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş.  yakalandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

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