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Türkiye
AA 12.10.2024 23:20

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili olurken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve alt geçitleri su bastı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasındaki trafik, yağışın etkisiyle her iki yönde yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Üsküdar arasında trafik yoğunluğu görüldü

Kentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Beylikdüzü'nün Yakuplu ve Gürpınar mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede bazı ana caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Rögar taştı

Bir vatandaş, su basan alt geçitte ayakkabılarını eline alarak, su birikintisinde çoraplarıyla yürüdü.

Bir başka caddeye dolan su kaldırımla yolu adeta birleştirdi. Vatandaşların biriken su nedeniyle yürümekte zorlandığı, yolda rögarın taştığı görüldü.

Beylikdüzü ile Bahçeşehir arasındaki ana yolda trafik durma noktasına geldi.

Gürpınar Köyiçi'nde de araçlar, suyla dolan yollarda bir süre mahsur kaldı.

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için koştuğu görülürken, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yağmurun etkisinden şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

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