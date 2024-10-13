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Türkiye
AA 13.10.2024 00:16

Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilirken cadde ve sokaklar da göle döndü.

Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu

Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.

D-100 kara yolunun Pekintaş mevkiindeki alt geçidi şiddetli yağış sonrası su bastı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bazı ağaçlar devrildi

Düzce Belediyesine bağlı ekipler, suyun tahliyesi için alt geçitte yer alan mazgallarda temizlik çalışması başlattı.

Küçük Sanayi Sitesi'nin bazı bölümlerinde de sağanak sonrası su birikintileri oluştu.

Çamköy Bağlantı Yolu kenarında yer alan bazı ağaçlar kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir kısmı yola devrilen ağaç parçalarını temizledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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