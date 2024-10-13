Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu

Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.
D-100 kara yolunun Pekintaş mevkiindeki alt geçidi şiddetli yağış sonrası su bastı.
Düzce Belediyesine bağlı ekipler, suyun tahliyesi için alt geçitte yer alan mazgallarda temizlik çalışması başlattı.
Küçük Sanayi Sitesi'nin bazı bölümlerinde de sağanak sonrası su birikintileri oluştu.
Çamköy Bağlantı Yolu kenarında yer alan bazı ağaçlar kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir kısmı yola devrilen ağaç parçalarını temizledi.