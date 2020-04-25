Haber Giriş: Kaynak: AA
Vefat eden emniyet müdürü için tören düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın, geçirdiği rahatsızlığın ardından dün kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Aydın için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Törene, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Aydın'ın ailesi ve emniyet mensupları katıldı.
Aydın'ın özgeçmişi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından cenaze, memleketi Trabzon'a defnedilmek üzere gönderildi.
Etiketler: recep aydın emniyet müdürü ankaraSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:33
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