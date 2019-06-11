Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına operasyonlar düzenledi.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek" operasyonunda araziye gömülü silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

- 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait 11 şarjör ve 116 fişek.

- 3 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, palaska, 4 kütüklük.

Valiliğin açıklamasında, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA