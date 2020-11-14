Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da teröristlerce kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, güvenlik güçleri Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların belirlenerek imha edilmesi amacıyla 12 Kasım'da operasyon başlattı.
Operasyonda, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 10 şarjör ve bir miktar fişek ile 2 el bombası ele geçirildi.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:45
Son Haberler
- 11:33
- 11:24
- 11:35
- 11:31
- 11:24
Sıradaki Haber
1031 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz