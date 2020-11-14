Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 6 tutuklama
Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün terör örgütü YPG/PKK şüphelilerine yönelik merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan 3'ünün Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara keskin nişancı olarak katıldığı öne sürülmüştü. Şüphelilerin ayrıca çukur olaylarını bahane ederek Adana'nın farklı semtlerinde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları da iddia edilmişti.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:05
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