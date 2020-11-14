Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir camiye gelen bir kişi şüphe uyandırmamak için önce saf tuttu. İmam tekbir getirince, o saftan çıkıp arka tarafta oturdu. Cemaatin tamamının namaza durmasını bekledi. Sonra imamın odasına doğru harekete geçti.

Ancak hesapta olmayan bir kişi hırsızlık şüphelisinin bütün planlarını boşa çıkardı. Abdest yenilemek için dışarı çıkan yaşlı bir adam geri geldiğinde şüphelendiği o genci safta görmeyince etrafı kontrol etti.

İmam odasının kapısının açık olduğunu gören yaşlı adam oraya doğru yönelerek hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı. Kısa süreli bir boğuşma sonrası hırsızlık şüphelisi son bir hamle yaparak kurtulmayı başardı.

Yaşlı adamın mücadelesi ise kameralara yansıdı.