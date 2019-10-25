Türkiye
Van'da tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı25 Ekim 2019 Cuma 12:15 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 12:17
Van'da darbettikleri kişiye tehdit ve cebirle senet imzalattıkları öne sürülen 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, telefonla tanıştığı kadınla boş arazide görüşen A.A'yı "Sen nasıl mahallenin namusu ile oynarsın" diyerek darbettikleri, tehdit ve cebirle senet imzalattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İ.Ö, R.Ö. ve A.Ö. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Van van il emniyet müdürlüğü tehditle senet