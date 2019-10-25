MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için anlamlı bir hediyesi vardı. Hediye siyah bir Hakan kaftanıydı.

MHP kaynaklarına göre, kaftan, Erdoğan için özel olarak yaptırıldı. Yapılışı gibi anlamı da özeldi. Hakan, Orhun Yazıtları'nda geçiyor. "Mazlumları koruyan, açları doyuran, milletine hizmet eden, hükümdarların hükümdarı" anlamına geliyor.

Bahçeli'nin hediyesinin rengi de anlamlı. Eski Türk devletlerinde ya da Osmanlı'da siyah kaftan hükümdarlar tarafından cephede giyilirdi. Bahçeli, siyah Hakan kaftanını bu yüzden tercih etti.

"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı" harekatlarında, hem sahada hem masada verilen mücadele ve kazanılan başarıya atıf yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunu vurgulamak için de Hakan kaftanı hediye ettiği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber