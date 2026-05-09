Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.05.2026 00:59

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Van'ın Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı.

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun Kuran kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Çevredekilerin torununu kurtardığını belirten Acar, "Hastanede çocuğa müdahale ediyorlar. Sağ bacağında, kalçasında ve birçok yerinde yara var. Belediye ya da hangi kurumsa lütfen önlem alsın. Bugün bizim çocuğumuza yarın başka çocuklara saldıracaklar. Artık buna bir çare bulunsun. Yetkililere çağrımız, sahipsiz köpekler toplatılsın, bir can daha yanmasın." diye konuştu.

ETİKETLER
Köpek Van
Sıradaki Haber
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 736'ya yükseldi
11:31
SAHA 2026'da yerli sistemlere talep yağdı
10:37
İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 9 belde için saldırı tehdidi
10:35
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
10:32
Yılın ikinci enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak
10:38
ABD ve İran ateşkes teklifi için yanıt bekliyor
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ