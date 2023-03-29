Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaç dalları kırıldı, çatılar uçtu. Sahil yolu yürüyüş bandında bulunan halılar da rüzgarın etkisiyle savruldu.
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Van'da sabah saatlerde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Erciş ilçesinde saatteki hızı 42 kilometreye ulaşan rüzgarda birçok noktada çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İlçedeki sahil yolu yürüyüş bandında bulunan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki halılar yerinden savruldu.
[Fotoğraf: DHA]
Dışarda olanlar kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Etiketler: Van
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