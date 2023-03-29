Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
[Fotograf: AA]
Bingöl'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bina ve evlerin çatısı uçtu.
Merkeze bağlı Saray, İnönü, Yenişehir mahallerinde 5 ve Genç ilçesinde 1 bina, Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde de 2 evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Genç ilçesinde uçan çatı parçasının isabet ettiği Yüksel Yalçın yaralandı.
Sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
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