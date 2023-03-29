Bolu Dağı'nda kar yağışı: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı sebebiyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkinde bir tır kayarak yolu kapattı. Yolun İstanbul istikameti geçici süreliğine trafiğe kapandı.
Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.
D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı.
Kayan tır nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti geçici süreliğine trafiğe kapandı.
Kar etkisini artırdı
Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, yoğunlaştı.
Kar, Karanlıkdere, Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Kaynaşlı Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi geçişlerinde etkili oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı kesiminde sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Karayolları personelinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede, polis ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
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