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Türkiye
İHA 04.11.2024 10:24

Van'da kar mesaisi erken başladı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde dün akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler bölgede kar temizleme çalışmasına başladı.

Van'da kar mesaisi erken başladı
[Fotograf: İHA]

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne kar yağmasıyla kış mesaisine erken başladı.

Van’da dün öğleden sonra etkili olan sağanak aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Van- Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaparak kış mesaisine erken başladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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