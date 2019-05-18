Güvenlik güçleri, av yasağı kapsamında inci kefali avcılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Yenişehir Mahallesi Bendimahi Çayı çevresinde denetimlerde bulunan ekipler, çuvallarda kaçak avlanılmış 2 ton 460 kilo inci kefali ele geçirdi.

Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

24 saat nöbet tutuyorlar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gazetecilere, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefallerinin üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek derelere göç ettiğini söyledi.

Yaklaşık 14 bin kişinin inci kefalinden geçimini sağladığını anlatan Akkuş, "Böyle bir kaynağı sürdürmemizdeki en temel şart, üreme döneminde göç eden balıkları korumamız. İşte bu noktada her gün Van Gölü çevresinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 saat nöbet tutuluyor." dedi.

Kaynak: AA