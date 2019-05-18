Ordu’nun Fatsa ilçesinde ramazan ayında iftar sofralarına sıcak pide yetiştirmeye çalışan fırın ustaları, 200 dereceyi aşan fırının önünde oruçlarını aksatmıyorlar.

Müşterilerine iftar sofralarında sıcak pide yetiştirmeye çalışan ustalar işlerini de ibadetlerini de severek yaptıklarını söyledi.

15 yıldır fırıncılık ustalığını yaptığını söyleyen Ali Kulak, “Ramazan aylarında işlerimiz zor olsa da sıcak fırın karşısında Allah bizlere kolaylık sağlıyor ve bizler de orucumuzu tutuyoruz. Sıcak ramazan pidelerini iftar sofralarını yetiştiriyoruz. Tabii, zorlanıyoruz ama bizler halimizden memnunuz. Özellikle iftara 2 saat kala artan ve yoğunlaşan mesai, yükselen fırın ateşi ile birleşince bizim için durum bir hayli zorlaşıyor. Sabah erken saatte mesaiye başlıyoruz ve iftar saatine kadar çalışarak hem ekmek yapıyoruz hem de ekmeğimizi kazanıyoruz. Özellikle saat 19.00’dan sonra çok yoğun oluyor. Şükürler olsun çalışıyoruz. Ocağın sıcaklığı ise 280 dereceden başlıyor, 200 dereceye kadar aşağı iniyor. Oruç tutarken Allah onun sabrını veriyor. Halkımıza hizmet vermek için çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA