Van Beşyol Meydanı’nda bulunan büyük halk pazarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Halk pazarında 200’e yakın iş yeri bulunuyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.