Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da halk pazarında yangın
Van Beşyol Meydanı'nda bulunan büyük halk pazarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 200'e yakın iş yerinin bulunduğu pazara çok sayıda ekip sevk edildi.
Van Beşyol Meydanı’nda bulunan büyük halk pazarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Halk pazarında 200’e yakın iş yeri bulunuyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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