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Türkiye
AA 12.11.2024 14:28

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
[Fotograf: AA]

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 12-21 Kasım tarihleri arasında 10 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Açıklamada, "Belirtilen tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılması muhtemel şahıs ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlarına, bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

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