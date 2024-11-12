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Türkiye
TRT Haber, AA 12.11.2024 12:10

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuktan geriye oyuncakları kaldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde evde çıkan yangında, hayatını kaybeden yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuktan geriye oyuncakları kaldı
[Fotograf: DHA]

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Dumandan etkilenen 5 kardeşten 3'ü evde, 2'si de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri sürüyor.

Yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü.

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuktan geriye oyuncakları kaldı

Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen annenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

Olay

Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş hayatını kaybetmişti.

Çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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