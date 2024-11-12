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Türkiye
AA 12.11.2024 10:52

Edirne'de 10 ayda 3,5 milyar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de bu yılın 10 ayında 3 ton 997 kilogram uyuşturucu yakalandı. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira olduğu öğrenildi.

Edirne'de 10 ayda 3,5 milyar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için büyük mücadele verildiğini söyledi.

Sınır kapıları ve kent genelinde güvenlik güçlerinin etkili çalışmalar yaptığını anlatan Sezer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yapılan operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Bu yıl 10 ayda 2 ton 190 kilogram esrar, 611 kilogram kokain, 1022 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 106 kilogram metamfetamin, 30 kilogram bonzai, 7 milyon 50 bin kök kenevir, 1 milyon ecstasy ve 150 bin 153 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 500 milyon liradır."

Sezer, 334 kilogram altın ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini aktardı.

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