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Türkiye
TRT Haber 12.11.2024 10:36

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Danimarka tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteni ile “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-38” operasyonuyla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sosyal medya hesabından duyuruldu:

"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

 

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İçişleri Bakanlığı İstanbul
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