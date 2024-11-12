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Türkiye
AA 12.11.2024 13:21

Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü kamerada

İstanbul Şişli'de bir sürücü, aracıyla park halindeki 5 araca çarptı. Sürücünün bıraktığı cip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekiplerinin zanlıyı arama çalışması sürüyor.

Paşa Mahallesi 2. Hakan Sokak'a 7 Kasım'da gece saatlerinde gelen, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, ciple park halindeki 5 araca çarptı.

Sürücü, aracıyla manevra yapmaya çalışırken bir otomobile birkaç kez daha çarptıktan sonra arabadan indi.

Sürücü yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken, cipin çarptığı araçlarda hasar oluştu.

Sürücünün bıraktığı cip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekiplerinin zanlıyı arama çalışması sürüyor.

Bu arada, sürücünün park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerası ve vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kaza anları ve sürücünün bir araca defalarca çarpması yer aldı.

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